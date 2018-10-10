Молодой водитель жигуленка пострадал в ДТП в Тверской области
Авария произошла ночью
Молодой мужчина получил в ДТП травмыФото: Владимир КРУПСКИЙ
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Во вторник, 9 октября, на автомобильной дороге Торжок - Сукромля, проходящей через Тверскую область, произошла авария с потерпевшим. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было около 00:40.
Известно, что 21-летний водитель "ВАЗа 211440" не смог выбрать безопасную скорость движения, в результате чего не смог удержать автомобиль на дороге и вылетел в кювет. Оказавшись за пределами дороги транспортное средство еще и опрокинулось.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии 21-летний мужчина был доставлен с различными травмами в больницу.