2018-10-10T09:50:52+03:00
Происшествия

Молодой водитель жигуленка пострадал в ДТП в Тверской области

Авария произошла ночью
Альберт БОЙКОВ
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Молодой мужчина получил в ДТП травмыМолодой мужчина получил в ДТП травмыФото: Владимир КРУПСКИЙ
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Во вторник, 9 октября, на автомобильной дороге Торжок - Сукромля, проходящей через Тверскую область, произошла авария с потерпевшим. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было около 00:40.

Известно, что 21-летний водитель "ВАЗа 211440" не смог выбрать безопасную скорость движения, в результате чего не смог удержать автомобиль на дороге и вылетел в кювет. Оказавшись за пределами дороги транспортное средство еще и опрокинулось.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии 21-летний мужчина был доставлен с различными травмами в больницу.

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