Пьяный мужчина попал в аварию в Тверской области и поджег свой автомобиль, чтобы скрыть следы
В Тверской области в Конаковском районном суде назначили наказание мужчине, который сообщил ложные сведения об угоне автомобиля.
21 апреля обвиняемый сел за руль своего автомобиля марки "Ниссан Альмера" в состоянии алкогольного опьянения. Вечером на улице Баскакова в Конаково он врезался в "Форд Эксплорер". С места ДТП виновник поспешил скрыться. Однако, не проехав и пяти минут, он врезался в ВАЗ-211140, который остановился на улице Белавинская для левого поворота. Водитель место аварии также покинул.
Мужчина не захотел выплачивать ущерб за побитые машины и принял решение сжечь свой автомобиль. Поджег он его на улице Восточно-Промышленный район. После этого водитель сообщил полицейским, что его автомобиль украли.
Оперативники смогли доказать, что факта угона машины не было.
Как сообщает пресс-служба суда, мужчина оштрафован на 30 тысяч рублей.