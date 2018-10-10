Пьяный мужчина попал в аварию в Тверской области и поджег свой автомобиль, чтобы скрыть следы

СЕГОДНЯ 09:40 2018-10-10T09:40:15+03:00

Мужчина сам сжег свою машину, чтобы не платить за ДТП. Фото: архив "КП"

После этого он сообщил полицейским, что его автомобиль угнали

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В Тверской области в Конаковском районном суде назначили наказание мужчине, который сообщил ложные сведения об угоне автомобиля.

21 апреля обвиняемый сел за руль своего автомобиля марки "Ниссан Альмера" в состоянии алкогольного опьянения. Вечером на улице Баскакова в Конаково он врезался в "Форд Эксплорер". С места ДТП виновник поспешил скрыться. Однако, не проехав и пяти минут, он врезался в ВАЗ-211140, который остановился на улице Белавинская для левого поворота. Водитель место аварии также покинул.

Мужчина не захотел выплачивать ущерб за побитые машины и принял решение сжечь свой автомобиль. Поджег он его на улице Восточно-Промышленный район. После этого водитель сообщил полицейским, что его автомобиль украли.

Оперативники смогли доказать, что факта угона машины не было.

Как сообщает пресс-служба суда, мужчина оштрафован на 30 тысяч рублей.