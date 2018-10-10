Два человека погибли во время пожара в квартире в Твери
Пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении
Пожарные оперативно потушили пожар. Фото: архив "КП"
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В Твери в пятиэтажном доме произошел пожар. Двухкомнатная квартира загорелась на третьем этаже дома № 81а по улице Склизкова в 04:47 10 октября.
В результате пожара огнем была повреждена внутренняя отделка кухни.
Как сообщает пресс-служба УМЧС России по Тверской области, предположительная причина пожара – неосторожное обращение при курении. При разборе пожара спасатели обнаружили двоих погибших: 44-летнего мужчину и 55-летнюю женщину.
Потушить пожар удалось в 5:10. На месте происшествия работали семь человек из отделения пожарно-спасательной части №1 и АЛ ПСЧ №2.
Ущерб устанавливается.