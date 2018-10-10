36 территорий было обустроено по Программе поддержке местных инициатив в Твери

СЕГОДНЯ 08:44 2018-10-10T08:44:58+03:00

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В Твери подходят к концу запланированные работы в рамках Программы поддержки местных инициатив. В этом году было реализовано 36 объектов.

Среди последних законченных проектов – шесть объектов в Заволжском районе Твери. Например, жильцы частных домов на улице Кутузова благоустроили территорию возлле линии электропередач: были выкорчеваны пни, посажены кустарники и сделана дорожка. А на улице Луначарского были установлены автоматические ворота и размечена территория под парковку автомобилей. Жители многоквартирных домов на Молодежном бульваре и на улице Хрустальной решили поставить во дворах система видеонаблюдения.

Как сообщают в администрации Твери, в Московском районе было подготовлено 11 проектов благоустройства. Жители делали парковки, ограждения, тротуары и даже установили спортивную площадку. Похожие пожелания поступили и от жителей Центрального района.

В Пролетарском районе в рамках ППМИ была огорожена дворовая территории, установлено видеонаблюдение. А в одном из дворов по проспекту Ленина производится целый комплекс работ.

В районные администрации уже можно отправить новые заявки на участие в программе в следующем году.