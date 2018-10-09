2018-10-09T21:07:27+03:00
Происшествия

В Твери 13-летний подросток прыгнул в Волгу с моста

Из воды его вытащили очевидцы
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Парень чудом не разбилсяПарень чудом не разбилсяФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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Сегодня, 9 октября, произошло ЧП на Новом мосту в Твери.

По сообщению МЧС около 19:15 с моста спрыгнул 13-летний парень. Молодой человек сумел выжить при ударе о воду и даже не утонули. На мосту в это время было людно.

Подростка из воды выловили очевидцы происшествия и вызвали спасателей. До приезда медиков парень грелся в прибывшем на вызов автомобиле специальной пожарно-спасательной части. С места происшествия парня в больницу увезла "скорая". Возможно, он получил переохлаждение, жизни на данный момент ничего не угрожает.

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