В следующем году в Тверской области появятся новые меры поддержки семей с детьми

СЕГОДНЯ 19:43 2018-10-09T19:43:03+03:00

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В Тверской области в следующем году появятся новые меры, направленные на поддержку материнства и семей с детьми. Вопрос финансирования мероприятий, связанных с соцподдержкой жителей региона, обсудили 9 октября при рассмотрении проекта бюджета региона на заседании правительства области, которое провел губернатор Игорь Руденя.

С 2019 года молодые семьи могут получить единовременную выплату на предоставление ипотечного кредита. В бюджете на эти цели заложено 18 млн рублей. Еще одно нововведение – ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин из малообеспеченных семей. По этой статье в следующем году выделяется 10 млн рублей.

В целом в следующем году на поддержку семей с детьми будет направлено более 2,3 млрд рублей. Из них свыше 1,4 млрд рублей выделено на ежемесячную денежную выплату при рождении первого ребенка. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.