Антимонопольщики возбудили дело в Тверской области из-за того, ФАПы были установлены раньше, чем состоялись торги

СЕГОДНЯ 18:41 2018-10-09T18:41:15+03:00

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В Тверской области Федеральная антимонопольная служба возбудила уголовное дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

Поводом для возбуждения дела стала информация об установке фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПы) задолго до проведения аукционов. Советующие данные были неоднократно опубликованы на официальных сайтах органов государственной власти региона.

Кроме того, было установлено, что, несмотря на наличие победителей на аукционах для строительства ФАПов были организованы дополнительные торги. Это повлекло заключение контракта по максимальной цене. А первые компании-победители готовы были закупить ФАПы за меньшие суммы (снижение от 11% до 27%).

Как сообщают в пресс-службе УФАС по Тверской области, возбуждение дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства обусловлено необходимостью обеспечить добросовестную конкуренцию и эффективное расходование бюджетных средств.

Первое заседание комиссии назначено на 22 ноября