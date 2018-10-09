2018-10-09T18:12:15+03:00
Политика

В правительстве Тверской области рассмотрели проект бюджета региона на ближайшие три года

Приоритетное направление - реализация национальных проектов
Виктория ЖУКОВА
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Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел заседании областного правительства. Фото: пресс-служба областного правительстваГубернатор Тверской области Игорь Руденя провел заседании областного правительства. Фото: пресс-служба областного правительства
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На заседании правительства Тверской области, которое 9 октября провел губернатор Игорь Руденя, основным вопросом стал проект бюджета региона на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

-На реализацию национальных проектов и программ будут направлены значительные средства из федерального бюджета – 25 трлн рублей. Для нашего региона это шанс улучшить состояние инфраструктуры и обеспечить развитие ключевых направлений региональной экономики, - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.

В настоящее время уточняются объемы средств, которые будут направлены Тверской области из федерального бюджета в рамках реализации нацпроектов. Уже известно, что Верхневолжье ежегодно будет получать не менее 3,5 млрд рублей на ремонт дорог.

Глава региона отметил, что проект следующего года развивает уже заложенные тенденции. В частности, проект бюджета предусматривает выполнение всех обязательств в социальных сферах. Это увеличение доходной базы, обеспечение бюджета развития, сокращение государственного долга, повышение финансовой устойчивости муниципальных образований.

Планируется, что в следующем году доходы областного бюджета составят более 59,3 млрд рублей.

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