Медвежат-сирот выпустили на волю в Тверской области
Каждый здоров и весит 50 килограммов
Медвежата теперь живут в дикой природе Фото: Архив КП
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В Тверской области состоялось возвращение в дикую природу двух медвежат Жоры и Жени, которых нашли в январе этого года в Андреапольском районе и вырастили по специальной технологии в Центре спасения медвежат-сирот в Торопецком районе.
Как сообщает министерство природных ресурсов и экологии Тверской области, перед выпуском в естественную среду обитания медвежата прошли все необходимые обследования, каждый здоров и весит 50 килограммов.
Выпустили их в том же районе, где и нашли. Рядом нет населенных пунктов.
Подросших медвежат Жору и Женю снабдили радиометками, по которым можно будет отслеживать их местоположение.