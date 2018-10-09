2018-10-09T17:41:55+03:00
Дом. Семья

Медвежат-сирот выпустили на волю в Тверской области

Каждый здоров и весит 50 килограммов
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Медвежата теперь живут в дикой природе Фото: Архив КПМедвежата теперь живут в дикой природе Фото: Архив КП
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В Тверской области состоялось возвращение в дикую природу двух медвежат Жоры и Жени, которых нашли в январе этого года в Андреапольском районе и вырастили по специальной технологии в Центре спасения медвежат-сирот в Торопецком районе.

Как сообщает министерство природных ресурсов и экологии Тверской области, перед выпуском в естественную среду обитания медвежата прошли все необходимые обследования, каждый здоров и весит 50 килограммов.

Выпустили их в том же районе, где и нашли. Рядом нет населенных пунктов.

Подросших медвежат Жору и Женю снабдили радиометками, по которым можно будет отслеживать их местоположение.

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