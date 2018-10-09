В Твери соберут макулатуру у тех, у кого её больше 300 килограмм

СЕГОДНЯ 17:14 2018-10-09T17:14:44+03:00

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С 29 октября по 20 ноября в Тверской области пройдёт экомарафон «Сдай макулатуру – спаси дерево!». Акция призвана привлечь внимание жителей региона к вопросам рационального использования природных богатств. Участвовать могут все желающие.

Для этого нужно собрать в одном месте макулатуру общим весом более 300 кг, затем оставить заявку в Министерстве природных ресурсов и экологии Тверской области по телефону (4822) 73-31-70.

Вывоз собранной макулатуры будет осуществляться транспортом компании-переработчика Первые города в графике – Торопец и Западная Двина 29 октября, в Твери вывоз макулатуры пройдёт 20 ноября.

По результатам экомарафона будет составлен рейтинг городов и районов региона. Если в целом по Тверской области будет собрано более 100 тонн макулатуры, муниципалитеты-финалисты получат ценные призы: первое место — аллея из 10 саженцев редких пород деревьев (манчжурский орех, дуб, явор, туя), второе место — эко-кинофестиваль, третье место — установка уличного спортивного комплекса и подарок спортсменам от экологов.