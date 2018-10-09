Юным жителям Твери предлагают нарисовать Горсад

СЕГОДНЯ 16:40 2018-10-09T16:41:14+03:00

Участвовать в конкурсе могут дети от 6 до 13 лет Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Твери Городской сад устраивает конкурс детских рисунков. Лучшие работы будут использованы для создания календаря «Горсад круглый год».

Участвовать в конкурсе могут дети от 6 до 13 лет. Работы конкурсантов комиссия поделит на возрастные группы: 6-7 лет, 8-10 лет, 11-13 лет. В каждой из них профессиональное жюри определит трёх финалистов. Лучшие 12 рисунков станут основой для календаря на следующий год.

Работы можно прислать до 4 ноября включительно. Приминаются рисунки с изображением Горсада в разное время года. Они должны быть нарисованы от руки на бумаге или холсте, затем оцифрованы (рисунок можно сфотографировать или сделать сканирование).

Как сообщают в администрации Твери, победителей ждут подарки и дипломы. Кроме того, когда на новый год в Горсад приедет Дед Мороз, он подарит финалистам конкурса календари с их работами.

Подробности о конкурсе в группе Горсада в соцсети.