Племзавод в Твери заплатит штраф за загрязнение реки
В Твери племзавод оштрафован за загрязнение реки. Проверку на предприятии в августе проводил Росприроднадзор. Было установлено, что племзавод продолжает загрязнять реку Межурку сточными водами, несмотря на выданное ранее предписание.
Проверка показала, что в водах превышена предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ.
На этот раз в отношении руководства племзавода был составлен протокол о нарушении законодательства в области охраны окружающей среды. За невыполнение прошлого предписания в срок нарушитель должен выплатить 10 тысяч рублей.
Кроме того предприятие получило новое предписание об устранении нарушений. Об этом сообщают в управлении Росприроднадзора по Тверской области.