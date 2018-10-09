2018-10-09T16:04:03+03:00
Общество

Племзавод в Твери заплатит штраф за загрязнение реки

Предприятие даже после предписания продолжает сливать сточные воды в реку
Виктория ЖУКОВА
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За невыполнение прошлого предписания в срок нарушитель должен выплатить 10 тысяч рублей. Фото: архив "КП"За невыполнение прошлого предписания в срок нарушитель должен выплатить 10 тысяч рублей. Фото: архив "КП"
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В Твери племзавод оштрафован за загрязнение реки. Проверку на предприятии в августе проводил Росприроднадзор. Было установлено, что племзавод продолжает загрязнять реку Межурку сточными водами, несмотря на выданное ранее предписание.

Проверка показала, что в водах превышена предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ.

На этот раз в отношении руководства племзавода был составлен протокол о нарушении законодательства в области охраны окружающей среды. За невыполнение прошлого предписания в срок нарушитель должен выплатить 10 тысяч рублей.

Кроме того предприятие получило новое предписание об устранении нарушений. Об этом сообщают в управлении Росприроднадзора по Тверской области.

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