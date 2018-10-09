Уровень заболеваемости ОРВИ в Тверской области ниже расчетного эпидпорога на 13,4 %

СЕГОДНЯ 15:27 2018-10-09T15:27:11+03:00

На сегодняшний день против гриппа привито более 230 тысяч человек Фото: Борис КОКУРИН

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В Тверской области продолжается мониторинг по заболеваемости ОРВИ и профилактике гриппа. В настоящее время эпидемиологическая ситуация в регионе находится на неэпидемическом уровне. А случаев гриппа зарегистрировано не было.

В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора сообщают, что на прошлой неделе уровень заболеваемости был ниже расчетного эпидемического порога на 13,4 % .

На сегодняшний день против гриппа привито более 230 тысяч человек среди взрослого населения. Этот показатель составляет 41 % от запланированного количества. Также вакцинировано свыше 54 тысяч детей - 42 % от запланированного количества.

Ситуацию продолжаются контролировать сотрудники управления.