Уровень заболеваемости ОРВИ в Тверской области ниже расчетного эпидпорога на 13,4 %
В Тверской области продолжается мониторинг по заболеваемости ОРВИ и профилактике гриппа. В настоящее время эпидемиологическая ситуация в регионе находится на неэпидемическом уровне. А случаев гриппа зарегистрировано не было.
В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора сообщают, что на прошлой неделе уровень заболеваемости был ниже расчетного эпидемического порога на 13,4 % .
На сегодняшний день против гриппа привито более 230 тысяч человек среди взрослого населения. Этот показатель составляет 41 % от запланированного количества. Также вакцинировано свыше 54 тысяч детей - 42 % от запланированного количества.
Ситуацию продолжаются контролировать сотрудники управления.