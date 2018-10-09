2018-10-09T14:07:41+03:00
Общество

"Контроль трезвости" в Тверской области не смогли пройти 64 водителя

Полицейские подвели итоги очередного профилактического мероприятия
Альберт БОЙКОВ
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Полицейские продолжают ловить лихачейПолицейские продолжают ловить лихачейФото: Кирилл ЧАЩИН
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В течение трех дней полицейские задержали на дорогах Тверской области 64 водителей в состоянии опьянения, а 15 из них были остановлены в областной столице. Таковы итоги "Контроля трезвости", который проходил на территории региона с 5 по 7 октября.

Силовики напоминают о том, что за повторное управление автомобилем в пьяном виде или отказ от медосвидетельствования, лицо ранее лишенное права управления по аналогичным причинам, либо имеющее судимость за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, привлекается к уголовной ответственности. Нарушитель рискует отправиться в тюрьму на срок до двух лет.

Если вы заметили водителя, который подозрительно ведет себя на дороге, немедленно сообщайте об этом по телефонам дежурной части ГИБДД 8(4822)58-59-00; 58-04-00; либо по тел. 02 (Нужно назвать марку автомобиля, государственный регистрационный знак, цвет, направление движения и т.д).

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