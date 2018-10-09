2018-10-09T13:20:35+03:00
Общество

Двум электросварщикам работодатель задолжал 77 тысяч рублей в Тверской области

За это виновник заплатит крупный штраф
Виктория ЖУКОВА
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После проверки прокуратуры средства были выплачены. Фото: архив "КП"После проверки прокуратуры средства были выплачены. Фото: архив "КП"
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В Тверской области Удомельская прокуратура проверила соблюдение трудового законодательства.

Было установлено, что два местных жителя не получили положенные им выплаты при увольнении. Мужчины работали электросварщиками и летом этого года решили сменить работу по собственному желанию.

Работодатель должен был выплатить им 77 тысяч рублей. Ведь согласно трудовому законодательству при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику, производится в день увольнения работника.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в отношении работодателя возбуждены два дела об административном правонарушении по факту невыплаты в установленный срок заработной платы.

Общество по решению суда в качестве наказание должно выплатить 100 тысяч рублей штрафа. Кроме того, задолженность по заработной плате перед работниками была погашена.

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