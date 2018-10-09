39-летнюю жительницу Тверской области обвиняют в гибели двух детей, которые летом утонули на реке

СЕГОДНЯ 12:41 2018-10-09T12:41:29+03:00

Женщина отпустила двух маленький детей купаться, зная, что плавать они не умеют

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В Тверской области следователи СК завершили расследование уголовного дела по факту смерти двух детей, утонувших в реке.

Следствием было установлено, что трагедия произошла 3 августа прошлого года. 39-летняя женщина осталась следить за детьми своего сожителя. Проживали они всей семьей в доме по улице Чайковского в Конаково.

Женщина напилась и отпустила детей купаться в реку Донховка, расположенной в 100 метрах от их дома. При этом она знала, что 9-летний мальчик и 10-летняя девочка не умеют плавать. Женщина не дала ребятам никаких плавательных средств и оставила их без присмотра. Дети пошли в неприспособленное для купания место и там утонули.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, следствием была собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.