2018-10-09T12:13:16+03:00
Общество

В Тверской области стартовал второй этап Всероссийского конкурса «Народный участковый-2018»

Лучший участник будет представлять регион на заключительном этапе
Виктория ЖУКОВА
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Проходит конкурс среди полицейских. Фото: архив "КП"Проходит конкурс среди полицейских. Фото: архив "КП"
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В Тверской области продолжается ежегодный Всероссийский конкурс «Народный участковый – 2018». 7 октября стартовал второй этап состязаний. Завершиться он через неделю.

Конкурс организован МВД России с целью повышения уровня доверия населения к сотрудникам полиции, а также престижа службы и формирования позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции.

Напомним, что первый региональный этап конкурса проходил в сентябре. Во время второго этапа будет определен победитель, который представит Верхневолжье на последнем Всероссийском этапе конкурса в Москве.

Победителя второго этапа граждане могут выбрать путем онлайн-голосования. На официальном сайте УМВД по Тверской области опубликованы фотографии, анкеты и результаты работы участников.

-Приглашаем всех жителей Тверской области поддержать наших земляков и принять активное участие в голосовании, - сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

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