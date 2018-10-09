В Тверской области стартовал второй этап Всероссийского конкурса «Народный участковый-2018»
В Тверской области продолжается ежегодный Всероссийский конкурс «Народный участковый – 2018». 7 октября стартовал второй этап состязаний. Завершиться он через неделю.
Конкурс организован МВД России с целью повышения уровня доверия населения к сотрудникам полиции, а также престижа службы и формирования позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции.
Напомним, что первый региональный этап конкурса проходил в сентябре. Во время второго этапа будет определен победитель, который представит Верхневолжье на последнем Всероссийском этапе конкурса в Москве.
Победителя второго этапа граждане могут выбрать путем онлайн-голосования. На официальном сайте УМВД по Тверской области опубликованы фотографии, анкеты и результаты работы участников.
-Приглашаем всех жителей Тверской области поддержать наших земляков и принять активное участие в голосовании, - сообщает пресс-служба регионального УМВД России.