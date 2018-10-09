Женщина-водитель на перекрестке в Тверской области врезалась в две машины

СЕГОДНЯ 11:48 2018-10-09T11:48:56+03:00

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В Тверской области 45-летняя женщина-водитель врезалась в два автомобиля. Авария произошла 8 октября около 15:30 на пересечении улиц Мусорского и Объезная в Торопеце.

Женщина проезжая перекресток на автомобиле «Хендэ Акцент» не уступила дорогу автомобилю «Форд Скорпио», которым управлял 49-летний водитель. После столкновения с иномаркой корейскую легковушку отбросило в ВАЗ 2121. За рулем этой машины находился 66-летний мужчина.

Как сообщают в Госавтоинспекции по Тверской области, травмы в аварии получила виновница. Она была госпитализирована в медицинское учреждение.