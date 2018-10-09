2018-10-09T11:14:16+03:00
Общество

Региональный чемпионат молодых профессионалов пройдет в Тверской области

Участвовать в нем буду 117 специалистов
Виктория ЖУКОВА
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Вход на мероприятие свободный для всех желающихВход на мероприятие свободный для всех желающих
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В Тверской области пройдет IV региональный чемпионат «Молодые профессионалы». Запланирован он на 6 ноября.

За звание лучших в 20 компетенциях профмастерства будут бороться 117 молодых специалистов региона. Также уже в третий раз в рамках чемпионата будет реализована программа JuniorSkills – это соревнования для школьников 14-16 лет.

Вход на мероприятия свободный для всех желающих.

По информации пресс-службы областного правительства, в программе профессиональных соревнований запланированы деловые встречи с представителями органов власти, предприятий и организаций региона, а также профориентационные мероприятия для школьников, выставка-ярмарка профессий и мастер-классы.

На соревнованиях молодые специалисты могут узнать о национальных стандартах подготовки и современных требованиях работодателей.

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