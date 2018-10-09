2018-10-09T10:42:16+03:00
Происшествия

Пенсионерка попала под колеса автомобиля в Тверской области

Пожилая женщина получила в ДТП различные травмы
Альберт БОЙКОВ
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В ДТП пострадала 74-летняя женщинаВ ДТП пострадала 74-летняя женщинаФото: Иван ВИСЛОВ
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В понедельник, 8 октября, в Нелидово Тверской области произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого пострадала пожилая 74-летняя женщина. Авария случилась на улице Матросова, во дворе дома №29 около 12:50.

Установлено, что 35-летний водитель "Ауди 100" при движении задном ходом сбил пенсионерку, которая двигалась в попутном направлении с транспортным средством.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате дорожно-транспортного происшествия женщина была доставлена в больницу с различными травмами.

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