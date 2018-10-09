Водитель погиб при съезде автомобиля в кювет в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:04 2018-10-09T10:04:57+03:00

Его пассажир с травмами доставлен в больницу

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В Тверской области автомобиль вылетел в кювет. Авария произошла 8 октября около 17:40 на восьмом километре автодороги Дубна-Кимры-Горицы в Кимрском районе.

По информации региональной Госавтоинспекции, 24-летний водитель ехал на автомобиле марки «Шевроле Круз». Молодой человек не правильно выбрал скорость движения и не учел дорожные и метеорологические условия. Он не обеспечивал постоянного контроля за движение машины, поэтому автомобиль съезд в левый по ходу движения кювет и перевернулся.

В результате аварии на месте происшествия от полученных травм скончался водитель иномарки. Его 20-летнего пассажира с травмами госпитализировали в медицинское учреждение.