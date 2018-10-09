2018-10-09T09:56:03+03:00
Происшествия

Обладательница гибридного автомобиля попала в аварию в Твери

Авария произошла не по вине женщины
Альберт БОЙКОВ
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В ДТП пострадала женщинаВ ДТП пострадала женщина
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В понедельник, 8 октября, в Твери на улице Лермонтова произошла авария, в результате которой пострадала женщина. Дорожное происшествие случилось около 11:25 в районе дома №42.

Установлено, что 20-летний водитель «Chevrolet – Lachetti» пытаясь повернуть налево на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу с столкнулся «Toyota – Prius», 50-летняя обладательница которого двигалась со встречного направления. После контакта «Toyota» вылетела на встречную полосу, где врезалась в экскаватор – погрузчик «Caterpillar 429F».

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, водитель «Toyota – Prius» попала с травмами в больницу.

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