Волонтеры смогли по телефону вывести из леса в Тверской области заблудившуюся женщину
В Тверской области волонтеры помогли пенсионерке выйти из леса. Сообщение о том, что пожилая женщина заблудилась в лесу в районе станции Кулицкий мох Калининского района, поступило поисковикам 8 октября.
Женщина днем ушла в лес с тремя знакомыми. Одна из женщин заблудилась и не смогла вернуться к станции. Волонтеры оперативно приняли решение организовать поисково-спасательные работы. Уже был запланирован вечерний выезд, когда инфорг тверского поисково-спасательного отряда «Сова» нашла номер телефона пропавшей.
Девушка пыталась дозвониться до бабушки, но все время телефон был недоступен. Однако около 18:00 женщина самостоятельно позвонила в МЧС с другого номера. Информацию тут же передали волонтерам.
Координатор отряда смог вывести женщину из леса по телефону.
-Еще один поиск отряда завершен заветными словами «Найдена, жива», - сообщают поисковики в своей группе в соцсети.