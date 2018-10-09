В Твери вспомнят экспедицию Витуса Беринга

СЕГОДНЯ 08:12 2018-10-09T08:14:39+03:00

285 лет назад из Твери отправилась экспедиция Витуса Беринга.

Изменить размер текста: A A

В 2018 году исполняется 285 лет, как в Твери начала формироваться Великая Северная экспедиция капитан-командора Витуса Беринга. Именно здесь был собран основной состав экспедиции.

В Тверь зимой 1733 года приехало сотни подвод со снаряжением и провизией. Прибыло и 1000 человек участников и гостей, желавших посмотреть на отправку грандиозной экспедиции, это при десятитысячном-то населении города!

Витус Беринг сотоварищи отправился вниз по Волге весной того же года, а дальше путь лежал на Восток.

Это была грандиозная экспедиция, позволившая впервые описать границы России и закрепить приоритет государства в Тихоокеанском бассейне.

10 октября в библиотеке имени Горького Твери будет презентован культурологический и мемориальный проект «Великая Северная экспедиция: из Твери до Тихого океана».

Организаторами проекта выступили: ассоциация Тверских землячеств, исследовательский краеведческий центр «Землепроходцы», Союз моряков-подводников ВМФ РФ при содействии Тверского отделения Русского географического общества, Тверского отделения Российского военно-исторического общества, Тверского отделения Российского дворянского собрания.

- Тверские краеведы и специалисты-историки собрали уникальный материал о происходивших в Тверском крае в XVIII веке событиях и разработали специальную программу, позволяющую открыть для широкой общественности важные вехи нашей истории, - рассказывают организаторы мероприятия.