2018-10-09T08:14:39+03:00
Общество

В Твери вспомнят экспедицию Витуса Беринга

И раскроют неизвестные факты подготовки масштабной кампании
Олег ЗИНЧЕНКО@OzinTver
Поделиться:
285 лет назад из Твери отправилась экспедиция Витуса Беринга.285 лет назад из Твери отправилась экспедиция Витуса Беринга.
Изменить размер текста:

В 2018 году исполняется 285 лет, как в Твери начала формироваться Великая Северная экспедиция капитан-командора Витуса Беринга. Именно здесь был собран основной состав экспедиции.

В Тверь зимой 1733 года приехало сотни подвод со снаряжением и провизией. Прибыло и 1000 человек участников и гостей, желавших посмотреть на отправку грандиозной экспедиции, это при десятитысячном-то населении города!

Витус Беринг сотоварищи отправился вниз по Волге весной того же года, а дальше путь лежал на Восток.

Это была грандиозная экспедиция, позволившая впервые описать границы России и закрепить приоритет государства в Тихоокеанском бассейне.

10 октября в библиотеке имени Горького Твери будет презентован культурологический и мемориальный проект «Великая Северная экспедиция: из Твери до Тихого океана».

Организаторами проекта выступили: ассоциация Тверских землячеств, исследовательский краеведческий центр «Землепроходцы», Союз моряков-подводников ВМФ РФ при содействии Тверского отделения Русского географического общества, Тверского отделения Российского военно-исторического общества, Тверского отделения Российского дворянского собрания.

- Тверские краеведы и специалисты-историки собрали уникальный материал о происходивших в Тверском крае в XVIII веке событиях и разработали специальную программу, позволяющую открыть для широкой общественности важные вехи нашей истории, - рассказывают организаторы мероприятия.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пенсионерка попала под колеса автомобиля в Тверской области
Мошенник брал с жителей Тверской области предоплату за строительные работы и пропадал
Водитель погиб при съезде автомобиля в кювет в Тверской области
Обладательница гибридного автомобиля попала в аварию в Твери
Волонтеры смогли по телефону вывести из леса в Тверской области заблудившуюся женщину
Бывшего директора завода в Тверской области подозревают в причинении ущерба на сумму 320 млн рублей
Жителя Тверской области будут судить за сексуальное преступление против своей падчерицы
На улице 2-я Красина в Твери украли 17 решеток с колодцев ливневки
«Компас Маури» прглашает жителей Твери в мир волшебства
Большой концерт рок-группы «Чёрный кофе» пройдет в Твери
Увидеть красивые места Европы можно на выставке "Похищение Европы" в Твери
В Твери пройдет донорская акция для студентов
Дом офицеров в Твери станет Домом искусств
К 130-летию авиаконструктора Туполева в Твери откроют специальную выставку
Ушел в отставку судья Тверского областного суда Владимир Владимирович Андреев
Полицейские будут следить за пользователями соцсетей в Тверской области
Парень без прав устроил аварию с тремя машинами в Тверской области
В Твери сфотографировали "русскую колибри"
Коммунальщиков обязали отремонтировать изношенные теплотрассы на нескольких улицах в Твери
В Твери пройдёт нейроонкологический семинар с консультацией пациентов
Почти 40 млн рублей задолжали работодатели своим сотрудникам в Тверской области
Губернатор Тверской области поручил проверить автотранспортные предприятия после аварии, в которой погибли 13 человек