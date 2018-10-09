Бывшего директора завода в Тверской области подозревают в причинении ущерба на сумму 320 млн рублей
Мужчина принимал решения, которые вредили деятельности предприятия
В деле фигурирует 320 млн рублей. Фото: архив "КП"
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В Тверской области бывшего генерального директора завода в Торжке обвиняют в причинении ущерба на сумму 320 млн рублей. Завод занимается производством корпусов для микроэлектроники.
Следствием считает, что экс-руководитель злоупотребил своими полномочиями. Это повлекло за собой тяжкие последствия. Мужчина обманным путем или через злоупотребление доверием совершил хищение в особо крупном размере.
Как сообщает пресс-служба суда, в 2015 году руководитель осознано принял такие решение, которые причинили предприятию ущерб на общую сумму более 320 млн рублей.
Сегодня, 9 октября, в суде пройдет допрос свидетелей по этому делу.