Жителя Тверской области будут судить за сексуальное преступление против своей падчерицы

СЕГОДНЯ 08:44 2018-10-09T08:45:05+03:00

Дело будет рассмотрено в суде Фото: Яна ЛИСИНА

Девочке не было 18 лет

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В Тверской области следователи СК завершили расследование уголовное дела о совершении действий сексуального характера с применением насилия к несовершеннолетней.

Следствием установлено, что мужчина неоднократно совершал действия сексуального характера со своей несовершеннолетней падчерицей. Происходило это по месту их фактического проживания в период с января 2016 по 12 мая 2018 года ночью.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, в рамках расследования уголовного дела следователи СК устанавливали все обстоятельства произошедшего. Были проверены условия жизни и воспитания ребенка, а также эффективность работы органов профилактики

Следствием была собрана достаточная доказательственная база, поэтому уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.