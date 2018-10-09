Жителя Тверской области будут судить за сексуальное преступление против своей падчерицы
В Тверской области следователи СК завершили расследование уголовное дела о совершении действий сексуального характера с применением насилия к несовершеннолетней.
Следствием установлено, что мужчина неоднократно совершал действия сексуального характера со своей несовершеннолетней падчерицей. Происходило это по месту их фактического проживания в период с января 2016 по 12 мая 2018 года ночью.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, в рамках расследования уголовного дела следователи СК устанавливали все обстоятельства произошедшего. Были проверены условия жизни и воспитания ребенка, а также эффективность работы органов профилактики
Следствием была собрана достаточная доказательственная база, поэтому уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.