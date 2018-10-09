2018-10-09T08:12:11+03:00
Общество

На улице 2-я Красина в Твери украли 17 решеток с колодцев ливневки

Администрация ищет свидетелей
Виктория ЖУКОВА
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У открытых люков уже установили ограждения. Фото: администрация ТвериУ открытых люков уже установили ограждения. Фото: администрация Твери
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В Твери на улице 2-я Красина неизвестные похитили 17 решеток дождеприемных колодцев системы ливневой канализации. Предположительно кража произошла в ночь с 7 на 8 октября.

Причем воруют металлические решетки с этой улице уже не в первый раз. Буквально на прошлой неделе было похищено 12 штук.

В связи с этим администрация Твери обращается к автомобилистам, которые проезжали в эту ночь по улице 2-я Красина. Возможно, на записях видеорегистраторов запечатлены похитили. Информацию можно сообщить по телефону 8-906-650-58-43 или в дежурную часть Заволжского РОВД: 77-28-00.

У открытых люков уже установили ограждения. Водителям необходимо быть предельно осторожными. В ближайшие два дня специалисты закроют все колодцы новыми решетками.

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