2018-10-08T23:36:55+03:00
Звезды

«Компас Маури» прглашает жителей Твери в мир волшебства

Сольный концерт будет посвящен выходу второго альбома группы
Ирина ТАРАСОВА
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13 октября в Твери пройдет сольный концерт группы «Компас Маури».

- В этот уютный вечер мы приглашаем гостей отправиться в музыкальное путешествие в мир волшебства. И просим вас как всегда не забывать компас и теплые клетчатые пледы! - обращаются музыканты к поклонникам своего творчества.

Напоминаем, сольный концерт будет посвящен официальному выходу второго альбома группы.

«Биг Бен», ул. Брагина, 2.

13 октября в 18.00.

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