«Компас Маури» прглашает жителей Твери в мир волшебства
Сольный концерт будет посвящен выходу второго альбома группы
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13 октября в Твери пройдет сольный концерт группы «Компас Маури».
- В этот уютный вечер мы приглашаем гостей отправиться в музыкальное путешествие в мир волшебства. И просим вас как всегда не забывать компас и теплые клетчатые пледы! - обращаются музыканты к поклонникам своего творчества.
Напоминаем, сольный концерт будет посвящен официальному выходу второго альбома группы.
«Биг Бен», ул. Брагина, 2.
13 октября в 18.00.