2018-10-08T23:31:45+03:00
Звезды

Большой концерт рок-группы «Чёрный кофе» пройдет в Твери

В программу войдут и хиты, и песни последних лет
Ирина ТАРАСОВА
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12 октября в клубе "Биг Бен" пройдет большой концерт рок-группы «Чёрный кофе».

Маэстро Дмитрий Варшавский и его коллектив уже более 30 лет радует поклонников настоящего тяжелого рока своим творчеством. В концертную программу войдут проверенные годами хиты – такие как «Владимирская Русь», «Вольному – Воля», «Звездный Водоём», «Листья», «Пылает за окном звезда», «Это рок» и мн. др.

Также поклонники услышат песни, написанные в последние годы и совершенно новые композиции на стихи Александра Шаганова.

В составе коллектива, помимо Дмитрия Варшавского бас-гитаристка Евгения Варшавская, и барабанщик Андрей Приставка.

«Биг Бен», ул. Брагина, 2.

12 октября в 20.30.

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