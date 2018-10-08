Большой концерт рок-группы «Чёрный кофе» пройдет в Твери
12 октября в клубе "Биг Бен" пройдет большой концерт рок-группы «Чёрный кофе».
Маэстро Дмитрий Варшавский и его коллектив уже более 30 лет радует поклонников настоящего тяжелого рока своим творчеством. В концертную программу войдут проверенные годами хиты – такие как «Владимирская Русь», «Вольному – Воля», «Звездный Водоём», «Листья», «Пылает за окном звезда», «Это рок» и мн. др.
Также поклонники услышат песни, написанные в последние годы и совершенно новые композиции на стихи Александра Шаганова.
В составе коллектива, помимо Дмитрия Варшавского бас-гитаристка Евгения Варшавская, и барабанщик Андрей Приставка.
«Биг Бен», ул. Брагина, 2.
12 октября в 20.30.