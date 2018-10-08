2018-10-08T23:28:17+03:00
Звезды

Увидеть красивые места Европы можно на выставке "Похищение Европы" в Твери

Она будет работать до 14 октября
Ирина ТАРАСОВА
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До 14 октября в малом зале Тверского городского музейно-выставочного центра (ТГМВЦ) работает выставка живописи Дмитрия Беляева «Похищение Европы».

Название выставки неслучайно. Тверской художник Дмитрий Беляев решил подарить зрителям мир, полный романтики, солнца и легкой ностальгии по ушедшему лету. Посетителей ждет увлекательное путешествие по красивейшим местам Европы: Чехии, Италии, Испании

Тверь, ул. Советская, д. 54.

Телефоны для справок: 8 (4822) 33-13-08, 34-48-52.

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