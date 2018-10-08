СЕГОДНЯ 19:14 2018-10-08T19:14:32+03:00

Кровь сдавать могут только совершеннолетние граждане Фото: архив "КП"

Кровь сдавать могут только совершеннолетние граждане

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В Твери пройдет донорская акция для студентов. Сдать кровь смогут в октябре учащиеся трех учебных заведений областного центра.

Завтра, 9 октября, кровь предлагают сдать студентам колледжа имени Коняева, медицинского колледжа и учащимся Тверского филиала РАНХиГС.

Также, к акции присоединятся студенты-медики.

Станция переливания крови находится по адресу: улица Тамары Ильиной, 20. Сдать кровь можно с 9:00 до 12:00.

При себе необходимо иметь паспорт.

В пресс-службе областного Минздрава сообщают, что в сентябре в донорской акции приняли участие сотрудники УМЧС. Они собрали почти восемь литров крови.