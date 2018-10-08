2018-10-08T18:07:17+03:00
Общество

Дом офицеров в Твери станет Домом искусств

В перспективе – создание в городе единого культурного центра
Виктория ЖУКОВА
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Дом офицеров перешел в собственность региона. Фото: Архив "КП"Дом офицеров перешел в собственность региона. Фото: Архив "КП"
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В Тверской области реализовываются проекты в сфере культуры и туризма. Поэтому приведение в порядок основных объектов культурной сферы Верхневолжья стало одной из тем совещания, которое провели губернатор Тверской области Игорь Руденя и заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец в рамках Национального туристского форума «Реки России».

Один из основных объектов – здание губернского Дворянского собрания или Дом офицеров. В нем планируется создать Дом искусств. Этот объект станет частью культурного центра Твери, в который также войдет императорский дворец, государственный объединённый музей, городской парк и Спасо-Преображенский собор.

Также, отремонтировать необходимо здания государственных театров Твери и Вышнего Волочка. В планы входит и строительство при федеральной поддержке сельских клубов, развитии усадеб Верхневолжья.

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