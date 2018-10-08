К 130-летию авиаконструктора Туполева в Твери откроют специальную выставку

СЕГОДНЯ 17:26 2018-10-08T17:26:27+03:00

Туполев известен всему миру, но на родине память о нём готовы придать забвению Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

Но чиновники по-прежнему хотят снести дом, в котором жила его семья

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К 130-летию со дня рождения великого авиаконструктора Андрея Николаевича Туполева Тверской государственный объединенный музей подготовил специальную выставку. Торжественное открытие назначено на 12 октября в 16:00 в лекционном зале Тверского городского музейно-выставочного центра.

Материалы выставки, которые предоставили внучка Андрея Николаевича Юлия Владимировна Крижевская и энтузиастами – сотрудниками ПАО "Туполев" – расскажут о жизненном и профессиональном пути великого авиаконструктора Туполева - академика АН СССР, генерал-полковника инженерных войск, трижды Героя Социалистического Труда, члена ЦИК СССР, депутата Верховного Совета СССР, четырежды лауреата Сталинской, лауреата Ленинской и Государственной премий.

Кстати, несмотря на все старания общественников и краеведов, чиновники собираются снести дом Туполева в Кимрах. Говорят, этого требует закон.