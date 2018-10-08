Ушел в отставку судья Тверского областного суда Владимир Владимирович Андреев

СЕГОДНЯ 17:20 2018-10-08T17:21:06+03:00

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Судья Тверского областного суда Владимир Владимирович Андреев ушел в отставку. Соответствующее заявление квалификационная коллегия судей удовлетворила 2 октября.

Владимир Владимирович - судья первого квалификационного класса. Он рассмотрел десятки занимательных дел. Например, судил он Тверских депутатов, экс-губернатор Тверской области Владимира Платова, учителя-коррупционера Илью Фарбера.

А несколько лет назад он рассказал корреспонду «Комсомолки» о работе присяжных.

-Судья, прежде чем приступить к рассмотрению уголовного дела, проверяет доказательства, а перед этим их проверяет прокурор. Идут предварительные слушания. Если у обвинения или защиты появляются сомнения в отношении какого-либо доказательства, это выносится на рассмотрение, - делился тогда своими знаниями Владимир Владимирович.

За многолетний и добросовестный труд Алексеева поблагодарил председатель Тверского областного суда Александр Карташов.