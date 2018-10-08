Полицейские будут следить за пользователями соцсетей в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:49 2018-10-08T16:52:52+03:00

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В Тверской области полицейские собираются отслеживать социальные сети. На портале госзакупок появился лот на приобретение специализированной поисковой системы мониторинга и анализа информации, размещенной в открытом пространстве социсетей. Программа будет создана для нужд УМВД России по Тверской области.

На эти цели выделено 338,5 тысяч рублей.

В техническом задании указано, что программа должна осуществлять поиск, мониторинг и анализ информации из социальной сети «ВКонтакте». Собирать данные программа должна по географическому признаку с детализацией до уровня малых населенных пунктов и со всех открытых источников, то есть профилей, групп и страниц.

У программы будет доступ к записям пользователей, их публикация и репостам, комментариями, мультимедийным материалам, а также к личной информации, которую владелец укажет на своей странице.