Парень без прав устроил аварию с тремя машинами в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:10 2018-10-08T16:10:12+03:00

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В Тверской области парень стал виновником тройной аварии. В Калязине 7 октября на перекрестке улиц Октябрьская и Урицкого столкнулись «Мазда СХ-7», «Рено Сандеро» и УАЗ-330302.

По данным региональной Госавтоинспекции, около 16:20 21-летний парень на кроссовере стал поворачивать налево на улицу Урицкого. Он нарушил правила и врезался сразу в два автомобиля. Француской легковушкой управлял 61-летний мужчина, а за рулем УАЗика был 69-летний водитель.

Автоинспекторы установили, что у виновника аварии не было водительсих прав.

В результате ДТП пострадали 66-летняя женщина из УАЗика, а также водитель и 18-летняя пассажир «Мазды». Их с полученными травмами госпитализировали в медицинское учреждение.