Коммунальщиков обязали отремонтировать изношенные теплотрассы на нескольких улицах в Твери

СЕГОДНЯ 15:29 2018-10-08T15:29:25+03:00

Коммунальщики должны провести необходимые работы до начала холодов Фото: Юлия КЛЮЕВА

Ежегодно зимой на этих участках образуются прорывы

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В Твери прокуратура провела проверку исполнения законодательства о теплоснабжении. В частности, проверялась готовность тепловых сетей к отопительному сезону.

Согласно Сводному годовому плану ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей коммунальщики должны были отремонтировать участки теплотрасс на улицах: Резинстроя, 2-я Лукина, 2-я Серова и Мичурина.

Работы должны были завершиться в сентябре. Однако, установлено, что ремонт даже не был начат из-за недостаточного финансирования.

По результатам проведенного анализа установлено, что вышеуказанные участки теплотрасс полностью изношены, ежегодно на них возникают прорывы и из-за этого жители домов остаются зимой без отопления и горячей воды.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, непринятие мер по ремонду на данных участках влечет за собой нарушение прав потребителей на получение качественных услуг.

В суд направлено исковое заявление, согласно которому коммунальщики должны провести необходимые работы до начала холодов.