В Твери пройдёт нейроонкологический семинар с консультацией пациентов

СЕГОДНЯ 14:47 2018-10-08T14:47:12+03:00

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В пятницу, 12 октября, в Твери пройдёт нейроонкологический семинар "Диагностика и лечение детей с опухолями центральной нервной системы".

Ведущие эксперты в сфере детской онкологии прочитают восемь лекций, посвященных диагностике и лечению опухолей головного мозга у детей. Участие в семинаре бесплатное для всех желающих.

До и после лекций специалисты из Москвы вместе с региональными коллегами проведут разбор сложных случаев из практики и консультации пациентов.

Программа:

9.30 — Регистрация

10:00 — Методы нейровизуализации. Особенно диагностики опухолей головного мозга у детей

11:30 — Современные методы диагностики и лечения опухолей ЦНС у детей

12:20 — Хирургическое лечение опухолей ЦНС у детей

13.40 — Эпилепсия у детей при глионейрональных опухолях

14:30 — Лучевая терапия опухолей ЦНС у детей

15.20 — Эндокринные нарушения у пациентов с опухолями ЦНС

Адрес: Смоленский переулок, 29.