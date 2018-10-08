В Твери пройдёт нейроонкологический семинар с консультацией пациентов
В пятницу, 12 октября, в Твери пройдёт нейроонкологический семинар "Диагностика и лечение детей с опухолями центральной нервной системы".
Ведущие эксперты в сфере детской онкологии прочитают восемь лекций, посвященных диагностике и лечению опухолей головного мозга у детей. Участие в семинаре бесплатное для всех желающих.
До и после лекций специалисты из Москвы вместе с региональными коллегами проведут разбор сложных случаев из практики и консультации пациентов.
Программа:
9.30 — Регистрация
10:00 — Методы нейровизуализации. Особенно диагностики опухолей головного мозга у детей
11:30 — Современные методы диагностики и лечения опухолей ЦНС у детей
12:20 — Хирургическое лечение опухолей ЦНС у детей
13.40 — Эпилепсия у детей при глионейрональных опухолях
14:30 — Лучевая терапия опухолей ЦНС у детей
15.20 — Эндокринные нарушения у пациентов с опухолями ЦНС
Адрес: Смоленский переулок, 29.