Почти 40 млн рублей задолжали работодатели своим сотрудникам в Тверской области

СЕГОДНЯ 14:41 2018-10-08T14:41:39+03:00

Чаще всего большие долги появляются после банкротства крупного предприятия

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В Тверской области посчитали, сколько работодатели задолжали своим сотрудникам. По данным Тверьстата за минувший месяц задолженность по зарплате в регионе уменьшилась только на 0,1%. Она составляет 39 млн 393 тысячи рублей.

Согласно данным статистики самые высокие долги перед работниками в Бологовском, Максатихинском, Лихославльском и Ржевском районах. В среднем по области наниматель должен своему сотруднику 45 593 рублей. Например, в Бологое на одного человека приходится 51 740 рублей долга. Из-за банкротства предприятия общая сумма задолженности там - более 36 млн рублей.

На втором месте Максатиха, где работникам должны по 37 444 рубля. Потом идет Лихославль – с 33 474 рублями и Ржев, где в пересчете на одного работника задолженность составляет 14 685 рублей.