Водитель иномарки сбил подростка на мотоцикле в Твери

СЕГОДНЯ 13:37 2018-10-08T13:37:03+03:00

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В Твери автолюбитель сбил подростка на мотоцикле. Авария произошла вчера, 7 октября, около 18:19 на улице Спартака.

54-летний мужчина ехал на автомобиле «MAZDA 3». Возле дома №46 он стал поворачивать налево и врезался в мотоциклиста. 16-летний парень ехал в попутном направлении машине на мотоцикле «STELS TRIGGER 125».

Как сообщают в региональной Госавтоинспекции, в результате дорожно-транспортного происшествия подросток получил травмы. На месте аварии его осмотрели врачи, оказали ему необходимую медицинскую помощь и отпустили домой.