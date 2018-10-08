2018-10-08T13:04:56+03:00
Происшествия

Пенсионерка пропала в Тверской области

Женщина ушла из дома и не вернулась
Альберт БОЙКОВ
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Женщина ушла и не вернулась Фото: ВПСО "СОВА"Женщина ушла и не вернулась Фото: ВПСО "СОВА"
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Как сообщает волонтерский поисково-спасательный отряд "СОВА", идет розыск Семеновой Татьяны Сергеевны 1945 года рождения. 7 октября около 15:00 она ушла из дома (Торжок, 2-ой переулок Гоголя). Последний раз женщину видели в тот же день в районе деревни Дорисцево на берегу лесного озера, когда на часах было 19:00. До настоящего времени её местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 70-73 года, рост 158-161 см, средней комлекции, волосы седые, короткая стрижка, глаза голубые

Одежда: красная рубашка в клетку, синие спортивные брюки, синие калоши, шапка флисовая бежевая с козырьком. На одежде бирка с адресами и телефонами

Особые приметы: 2-3 зуба, один из них позолоченный, немного сутулится.

Женщина нуждается в медпомощи!

Всех, кто обладает любой информацией о пропавшей, просят сообщить об этом немедленно по телефонам 8(910)646-34-34, 8(904)014-12-34 или 102. Требуется помощь волонтеров.

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