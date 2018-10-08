2018-10-08T13:03:59+03:00
Здоровье

За эпидсезон клещи укусили 6144 жителя Тверской области

В конце сентября было зарегистрировано четыре случая укуса клещей
Виктория ЖУКОВА
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Холода прогнали клещей Фото: архив "КП"Холода прогнали клещей Фото: архив "КП"
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В Тверской области подвели итоги эпидемического сезона по клещевым инфекциям. За исследуемый период в медицинские организации по поводу укуса клещей обратилось 6144 человека. Это количество соответствует уровню прошлого года. Количество укушенных клещами детей в этом году снизилось на 4,5%.

Экстренную серопрофилактику по показаниям сделали 1520 людям, среди которых 73% детей.

За сезон зарегистрировали 31 случай заболевания клещевым боррелиозом (на 2,2% меньше, чем было в прошлом году). Проявлялась болезнь в Твери, Нелидовском, Торопецком Конаковском, Вышневолоцком районах.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщают, что в лаборатории специалисты исследовали 3590 клещей, снятых с людей. Выявлено, что зараженность клещей вирусом энцефалита составила 0,08%, вборрелиоза - 14,4%, эрлихиоза и анаплазмоза - 1 %.

За девять месяцев этого года в Тверской области привились против клещевого энцефалита 1144 человека (69% от плана). Ревакцинацию сделали 2486 человек (89% от плана).

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