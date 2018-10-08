2018-10-08T12:31:29+03:00
Общество

Задержан 25-летний парень, который поджег поликлинику в Тверской области

В его отношении возбуждено уголовное дело
Виктория ЖУКОВА
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Действовал парень в состоянии опьянения Фото: архив "КП"Действовал парень в состоянии опьянения Фото: архив "КП"
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В ночь на 6 октября в поселке Новозавидовский Тверской области сгорело здании поликлиники. Огонь уничтожил 48 квадратных метров в заброшенной части помещения и кровлю амбулатории Новозавидовской больницы.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и спасатели. После того, как пламя потушили пожарные, полицейские обследовали территорию и опросили свидетелей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, причиной пожара стал поджог. Оперативно была установлена личность злоумышленника. Им оказался 25-летний житель Удомельского района.

Подозреваемого задержали. В полиции он в содеянном сознался и рассказал, что поджег здание в состоянии алкогольного опьянения.

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