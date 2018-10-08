2018-10-08T12:15:27+03:00
Происшествия

Полицейские задержали 24-летнего "закладчика" с поличным в Твери

Ведется следствие
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Возбуждено уголовное дело. Фото: УМВД России по Тверской областиВозбуждено уголовное дело. Фото: УМВД России по Тверской области
Изменить размер текста:

В Твери в Заволжском районе полицейские задержали 24-летнего парня по подозрению в хранении и сбыте запрещенных веществ.

Молодого человека досмотрели и обнаружили 5,45 граммов синтетического наркотика. Оперативники считают, что вещество предназначалось для дальнейшего сбыта бесконтактным способом через «закладки» на территории Твери.

Также наркополицейские совместно с бойцами отряда спецназначения «Гром» УНК УМВД провели обыск по месту жительства подозреваемого. Там были обнаружены весы с остатками наркотического вещества и упаковочный материал.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Губернатор Тверской области поручил проверить автотранспортные предприятия после аварии, в которой погибли 13 человек
Водитель иномарки сбил подростка на мотоцикле в Твери
Пенсионерка пропала в Тверской области
За эпидсезон клещи укусили 6144 жителя Тверской области
Задержан 25-летний парень, который поджег поликлинику в Тверской области
Две отечественных легковушки столкнулись в Твери
В рамках учений энергетиков начались работы по расширению просек воздушных линий электропередачи в Тверской области
Два человека пострадали в ДТП в Тверской области
Суд отправил в колонию жителей Тверской области за незаконное приобретение и хранение наркотиков
558 тракторов в Твери проверили специалисты во время профилактической операции
Гадалка сняла порчу и выманила у женщины золотые украшения на 150 тысяч рублей в Твери
Ночью в Твери подожгли нежилой дом
Флюорограф приедет в Андреапольский район Тверской области
Кибермошенники рассылают жителям Тверской области сообщения, в которых содержатся вирусы
Дневные отключения электричества продолжаются в Твери
Юным жителям Тверской области предлагают нарисовать новогоднюю елку 1945 года
Почти 1600 продовольственных ярмарок проведено в Тверской области с начала года
17-летние парни решили прокатиться и съехали на автомобиле в кювет в Тверской области
В Твери рокеры выступят с концертом в защиту животных
Врачи сгоревшей в Тверской области амбулатории будут принимать пациентов в штатном режиме в другом здании