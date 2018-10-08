Полицейские задержали 24-летнего "закладчика" с поличным в Твери
В Твери в Заволжском районе полицейские задержали 24-летнего парня по подозрению в хранении и сбыте запрещенных веществ.
Молодого человека досмотрели и обнаружили 5,45 граммов синтетического наркотика. Оперативники считают, что вещество предназначалось для дальнейшего сбыта бесконтактным способом через «закладки» на территории Твери.
Также наркополицейские совместно с бойцами отряда спецназначения «Гром» УНК УМВД провели обыск по месту жительства подозреваемого. Там были обнаружены весы с остатками наркотического вещества и упаковочный материал.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. В его отношении возбуждено уголовное дело.