Две отечественных легковушки столкнулись в Твери
В больницу попали парень и девушка
В ДТП пострадали два человекаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В воскресенье, 7 октября, в Твери на Волоколамском проспекте в района дома №2, произошла авария с двумя пострадавшими. Дорожный инцидент случился около 04:43.
Известно, что 18-летний водитель "ВАЗа 21099" пытаясь развернуться на регулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении 48-летнему обладателю "Lada KS045L", который двигался со встречного направления.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии в больницу был доставлен водитель "ВАЗа 21099", а также его 18-летняя пассажирка.