2018-10-08T11:49:59+03:00
Происшествия

Две отечественных легковушки столкнулись в Твери

В больницу попали парень и девушка
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
В ДТП пострадали два человекаВ ДТП пострадали два человекаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В воскресенье, 7 октября, в Твери на Волоколамском проспекте в района дома №2, произошла авария с двумя пострадавшими. Дорожный инцидент случился около 04:43.

Известно, что 18-летний водитель "ВАЗа 21099" пытаясь развернуться на регулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении 48-летнему обладателю "Lada KS045L", который двигался со встречного направления.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии в больницу был доставлен водитель "ВАЗа 21099", а также его 18-летняя пассажирка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Губернатор Тверской области поручил проверить автотранспортные предприятия после аварии, в которой погибли 13 человек
Водитель иномарки сбил подростка на мотоцикле в Твери
Пенсионерка пропала в Тверской области
За эпидсезон клещи укусили 6144 жителя Тверской области
Задержан 25-летний парень, который поджег поликлинику в Тверской области
Полицейские задержали 24-летнего "закладчика" с поличным в Твери
В рамках учений энергетиков начались работы по расширению просек воздушных линий электропередачи в Тверской области
Два человека пострадали в ДТП в Тверской области
Суд отправил в колонию жителей Тверской области за незаконное приобретение и хранение наркотиков
558 тракторов в Твери проверили специалисты во время профилактической операции
Гадалка сняла порчу и выманила у женщины золотые украшения на 150 тысяч рублей в Твери
Ночью в Твери подожгли нежилой дом
Флюорограф приедет в Андреапольский район Тверской области
Кибермошенники рассылают жителям Тверской области сообщения, в которых содержатся вирусы
Дневные отключения электричества продолжаются в Твери
Юным жителям Тверской области предлагают нарисовать новогоднюю елку 1945 года
Почти 1600 продовольственных ярмарок проведено в Тверской области с начала года
17-летние парни решили прокатиться и съехали на автомобиле в кювет в Тверской области
В Твери рокеры выступят с концертом в защиту животных
Врачи сгоревшей в Тверской области амбулатории будут принимать пациентов в штатном режиме в другом здании