Две отечественных легковушки столкнулись в Твери

СЕГОДНЯ 11:49 2018-10-08T11:49:59+03:00

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В воскресенье, 7 октября, в Твери на Волоколамском проспекте в района дома №2, произошла авария с двумя пострадавшими. Дорожный инцидент случился около 04:43.

Известно, что 18-летний водитель "ВАЗа 21099" пытаясь развернуться на регулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении 48-летнему обладателю "Lada KS045L", который двигался со встречного направления.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии в больницу был доставлен водитель "ВАЗа 21099", а также его 18-летняя пассажирка.