2018-10-08T11:42:41+03:00
Общество

В рамках учений энергетиков начались работы по расширению просек воздушных линий электропередачи в Тверской области

Трехмесячные учения стартовали 22 сентября
Виктория ЖУКОВА
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Масштабные учения продлятся три месяца Фото: архив "КП"Масштабные учения продлятся три месяца Фото: архив "КП"
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В Тверской области продолжаются учения энергетиков. Началось расширение просек линий электропередачи напряжением 35-110кВ. Вместе с энергетиками работают специалисты лесных хозяйств. До 22 декабря работы по расширению просек будут вестись на территории всех 11 лесничеств Тверской области.

Контроль выполнения запланированных мероприятий со стороны Тверской области осуществляет лично Губернатор Игорь Руденя и региональное Министерство лесного хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

На прошлой неделе специалисты расширили просеки на 16 из 84 объектов. Также проходили подготовительные мероприятия, например, расчистка подлеска и подготовка площадки для валки деревьев. Все задействованные специалисты прошли необходимые инструктажи и оформили допуски.

С сегодняшнего дня к работам приступают 53 бригады в составе 220 человек с привлечением специальной техники, в том числе пяти лесозаготовительных комбайнов – харвестров.

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