Суд отправил в колонию жителей Тверской области за незаконное приобретение и хранение наркотиков

СЕГОДНЯ 11:07 2018-10-08T11:07:17+03:00

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В Тверской области вынесли приговор двум мужчинам за незаконное приобретение и хранение наркотического средства.

На судебном заседании было установлено, что в конце июня двое мужчин через «закладки» купили наркотическое средство. Приобрели его они на территории Дмитрова Московской области.

Всего у мужчин было более 4,34 граммов сильнодействующего вещества. В этот же день они привезли наркотик в Калязин для личного потребления. Там их задержали сотрудники полиции. Наркотическое средство было изъято из незаконного оборота.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщают, что Калязинский районный суд назначил мужчинам по три года и семь месяцев лишения свободы. Отправятся они в колонию общего и строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.