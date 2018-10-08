558 тракторов в Твери проверили специалисты во время профилактической операции

СЕГОДНЯ 10:33 2018-10-08T10:33:11+03:00

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В Твери подвели итоги профилактической операции «Трактор». Проводилась она с 21 августа по 30 сентября.

За время проведения операции в Твери проверили 558 тракторов, самоходных дорожно-строительных машин и прицепов к ним. Среди них было выявлено, что две машины не были зарегистрированы, еще у двух тракторов не было страховки, а 21 машина - не прошла технический осмотр. Также двумя тракторами управляли водители без необходимого удостоверения тракториста-машиниста. А один трактор был задержан из-за несоответствия номерных агрегатов регистрационным данным.

Как сообщает администрация Твери, в результате было назначено 61 административное наказание, на сумму 24100 рублей. К административной ответственности привлечено 52 тракториста и 10 должностных лиц организаций.

В целом комиссия результаты операции показали, что количество нарушений при эксплуатации техники снижается.