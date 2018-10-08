Гадалка сняла порчу и выманила у женщины золотые украшения на 150 тысяч рублей в Твери
В Твери за мошенничество будут судить женщину. Прокуратура Пролетарского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.
По версии предварительного расследования, 53-летняя женщина занималась гаданием. В июне она навязала свои услуги жительнице Твери. Обвиняемая воспользовалась доверчивостью девушки и похитила у нее золотые украшения на общую сумму свыше 150 тысяч рублей.
Гадалка сказала потерпевшей, что на нее наведена порча, которая приведет к смерти. Злоумышленница заверила девушку, что порчу можно снять с помощью специального обряда. Для этого девушка передала гадалке свои золотые украшения.
Получив золото, женщина скрылась. Позже она сдала украшения в ломбард.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Похищенные украшения были изъяты.
Дело будет рассматривать Пролетарский районный суд Твери. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.