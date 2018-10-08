Ночью в Твери подожгли нежилой дом
В Тверской области в ночь с 7 на 8 октября сгорели три неиспользуемых здания. Первым загорелось заброшенное здание в Удомельском городском округе на улице Карла Маркса. Сообщение о возгорании поступило пожарным в 00:37. Установлено, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.
В это же время загорелось неэксплуатируемое здание в деревне Ново Кувшиновского района. Полностью ликвидировать огонь удалось в 01:10. В результате пожара была уничтожена кровля дома и повреждены стены по всей площади
В 01:13 пожарные получили информации о пожаре в Твери на улице Линейной. В заброшенном доме огонь уничтожил кровлю и повредил внутреннюю отделку по всей площади.
В двух последних случаях, предположительной причиной пожара стал поджог. Обошлось без пострадавших